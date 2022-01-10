Глава Pfizer заявил, что вакцина от штамма «Омикрон» появится в марте

Он добавил, что вакцина также будет нацелена на другие циркулирующие штаммы. «Мы надеемся, что создадим что-то, что обеспечит лучшую защиту, особенно от заражения, потому что защита от госпитализаций и тяжелых заболеваний — это есть прямо сейчас, с текущими вакцинами», — сказал глава Pfizer.

Ранее основатель компании BioNTech заявил, что третья доза вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech дает высокий уровень защиты от нового штамма «Омикрон».

Турецкие ученые заявили, что инкубационный период штамма коронавируса «Омикрон» — 3 дня.

Ранее ученые из ЮАР сообщили, что смертность во время волны эпидемии, вызванной штаммом «Омикрон», была на 75% ниже, чем во время других волн. В то же время количество заражений было одним из самых высоких.