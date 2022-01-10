Альфа-Банк і monobank починають видавати пластикові картки «єПідтримка»

З 11 січня Альфа-Банк і monobank почнуть видавати пластикові картки «єПідтримка», на які зараховуються гроші за вакцинацію від коронавірусу.
Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що з вівторка клієнти вже зможуть оформляти пластикові картки. Для цього в додатку банку в меню картки потрібно вибрати відповідну послугу. Випуск картки безкоштовний, необхідно лише сплатити доставку «Новою Поштою» (50 грн).
Оформити картку в Альфа-Банку можна вже сьогодні. Наразі Альфа-Банк видає картки новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Для цього їм необхідно з паспортом і ідентифікаційним номером звернутися до будь-якого відділення банку.
Клієнти, які мають цифрову картку «єПідтримки», зможуть отримати пластикову картку на початку лютого, замовивши її «Новою Поштою» або у відділенні банку.
- 19 грудня в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по 1 000 гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку чи придбати книги. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. Пенсіонери зможуть на ці гроші придбати ліки.
- Гроші можна отримати через monobank, A-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПриватБанк і Ощадбанк. Перелік банків оновлюється.
- Сама ж програма виплат діятиме протягом усього 2022 року, її розширять.