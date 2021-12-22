Програма «єПідтримка» діятиме протягом наступного року. Її розширять

Програма «єПідтримка», вона ж «тисяча від Зеленського», діятиме в Україні протягом 2022 року і її розширять.
Про це повідомили міністр економіки Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
З середини січня люди, старші 60 років, зможуть витратити гроші на ліки в аптеках, а до самої програми підключаться ще десятки банків, які будуть видавати пластикові картки.
Поява пластикових карток «єПідтримка» дозволить людям розрахуватися не лише онлайн або через Google Pay/Apple Pay, але й офлайн без смартфона. Також наступного року (2—3 квартал) зʼявиться можливість подати заявку на отримання виплати в офлайн-режимі.
Гроші, які люди отримають на картку, можна витратити протягом чотирьох місяців з дати отримання коштів.
- 19 грудня в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по 1 000 гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку чи придбати книги. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. Пенсіонери зможуть на ці гроші придбати ліки. На виплати Кабмін виділив 8 мільярдів гривень.
- Гроші можна отримати через monobank, A-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПриватБанк та Ощадбанк.