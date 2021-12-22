Программа «єПідтримка» будет действовать в течение следующего года. Ее расширят

Программа «єПідтримка», она же «тысяча от Зеленского», будет действовать в Украине на протяжении 2022 года и ее расширят.

Об этом сообщили министр экономики Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С середины января люди старше 60 лет смогут потратить деньги на лекарства в аптеках, а к самой программе подключатся еще десятки банков, которые будут выдавать пластиковые карты.

Появление пластиковых карт «єПідтримка» позволит людям рассчитаться не только онлайн или через Google Pay/Apple Pay, но и оффлайн без смартфона. Также в следующем году (2—3 квартал) появится возможность подать заявку на получение выплаты в офлайн-режиме.

Деньги, которые люди получат на карту, можно будет потратить в течение четырех месяцев с даты получения средств.