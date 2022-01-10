Альфа-Банк и monobank начинают выдавать пластиковые карты «єПідтримка»

С 11 января Альфа-Банк и monobank начнут выдавать пластиковые карточки «єПідтримка», на которые зачисляются деньги за вакцинацию от коронавируса.

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что со вторника клиенты уже смогут оформлять пластиковые карты. Для этого в приложении банка в меню карты нужно выбрать соответствующую услугу. Выпуск карты бесплатный, необходимо только оплатить доставку «Новой Почтой» (50 грн).

Оформить карту в Альфа-Банке можно уже сегодня. Сейчас Альфа-Банк выдает карточки новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и идентификационным номером обратиться в любое отделение банка.

Клиенты, у которых есть цифровая карта «єПідтримки», смогут получить пластиковую карту в начале февраля, заказав ее по «Новой Почте» или в отделении банка.