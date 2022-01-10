МОЗ закликав українців не користуватися пластиковими масками: Не захищають від інфікування

«Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають», — розповіли у міністерстві.

Також у МОЗ зауважили, що пластикові прозорі маски не згадуються в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість наголошується, що необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот.

«Люди, які використовують пластикові «маски», не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі «маски», — додали у МОЗ та закликали працівників сфери обслуговування використовувати ефективні засоби індивідуального захисту.