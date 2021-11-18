Учені встановили, що носіння масок знижує захворюваність коронавірусом на 53%

Носіння масок сприяє зниженню захворюваності на коронавірус на 53%.
Про це йдеться у результатах міжнародного дослідження, опублікованих у журналі The BMJ.
Вчені з Австралії, Китаю та Великої Британії дійшли висновку, що носіння масок є найефективнішим заходом у боротьбі з поширенням COVID-19. Вони також зазначили у дослідженні, що ефективним є дотримання дистанції та миття рук.
Так, проаналізувавши результати понад 30 окремих досліджень, вчені заявили, що носіння масок знижує захворюваність на 53%, а дотримання дистанції — на 25%.
Дослідники зазначають, що миття рук також є ефективним заходом та зменшує захворюваність на більш ніж 50%, проте вказується, що кількість досліджень з цього питання була незначна.
- Раніше засновник компанії Microsoft Білл Гейтс припустив, що небезпека коронавірусу знизиться до рівня сезонного грипу вже у середині 2022 року.
- Тим часом Європа вводить локдаун для невакцинованих людей. Першими країнами, де запровадять обмеження, стали Австрія та Чехія.