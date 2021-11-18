Учені встановили, що носіння масок знижує захворюваність коронавірусом на 53%

Носіння масок сприяє зниженню захворюваності на коронавірус на 53%.

Про це йдеться у результатах міжнародного дослідження, опублікованих у журналі The BMJ.

Вчені з Австралії, Китаю та Великої Британії дійшли висновку, що носіння масок є найефективнішим заходом у боротьбі з поширенням COVID-19. Вони також зазначили у дослідженні, що ефективним є дотримання дистанції та миття рук.