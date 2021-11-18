«Нижче рівня сезонного грипу». Гейтс припустив, що небезпека коронавірусу знизиться до літа 2022 року

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс припустив, що небезпека коронавірусу знизиться до рівня сезонного грипу вже у середині наступного року.

Про це пише Bloomberg.

«З природним імунітетом, вакцинним імунітетом та новими ліками для орального застосування, які можуть дати такий масштаб імунітету, якого ніколи не досягали антитіла, рівні смертності та тяжкого перебігу хвороби повинні різко впасти й до наступного літа стати навіть трохи нижчими, ніж відповідні рівні під час сезонного грипу», — сказав Гейтс.

Такі висновки, на думку Гейтса, дозволяють зробити останні «дуже добрі» новини щодо вакцин та ліків проти коронавірусу. Засновник Microsoft упевнений, що всі складнощі, повʼязані з нестачею вакцин, вирішаться до наступного року і залишаться лише обмеження, спричинені логістикою та попитом.