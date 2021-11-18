«Нижче рівня сезонного грипу». Гейтс припустив, що небезпека коронавірусу знизиться до літа 2022 року

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс припустив, що небезпека коронавірусу знизиться до рівня сезонного грипу вже у середині наступного року.
Про це пише Bloomberg.
«З природним імунітетом, вакцинним імунітетом та новими ліками для орального застосування, які можуть дати такий масштаб імунітету, якого ніколи не досягали антитіла, рівні смертності та тяжкого перебігу хвороби повинні різко впасти й до наступного літа стати навіть трохи нижчими, ніж відповідні рівні під час сезонного грипу», — сказав Гейтс.
Такі висновки, на думку Гейтса, дозволяють зробити останні «дуже добрі» новини щодо вакцин та ліків проти коронавірусу. Засновник Microsoft упевнений, що всі складнощі, повʼязані з нестачею вакцин, вирішаться до наступного року і залишаться лише обмеження, спричинені логістикою та попитом.
Гейтс також звернув увагу на те, що пігулки від COVID-19, розроблені американською компанією Merck, будуть досить дешевими — менше ніж $8.
«Це дозволить будь-якій людині, яка за віком, або в результаті того, що страждає на хронічну хворобу і перебуває в зоні ризику, почати превентивне лікування негайно після отримання позитивного результату тесту», — розповів засновник Microsoft.
- Конспірологічна теорія про те, що Білл Гейтс нібито повʼязаний з пандемією коронавірусу, почала поширюватися в інтернеті в січні 2020 року. Її прихильники вірять, що Гейтс хоче чипувати людей, щоб контролювати чисельність населення планети. Мільярдер назвав конспірологію про коронавірус та його участь у таємному плані з чипування «гнітючою сумішшю». Він спростував свою причетність до будь-яких змов і запевнив, що занепокоєний існуванням таких теорій.
- Благодійний фонд, яким керує подружжя Гейтсів, інвестував у боротьбу з пандемією коронавірусу $1,75 млрд. Вони планують надати ще $250 млн на забезпечення тестами й вакцинами країн з низьким рівнем доходів — переважно в Африці та Південній Азії.
- Раніше Гейтс запропонував план із протидії новим пандеміям, який полягає у створенні глобальної системи виявлення небезпечних інфекцій та підготовці кількатисячного резерву медиків, готових до боротьби на передовій. План передбачає щотижневе тестування до 1,5 мільярда людей.