«Ниже уровня сезонного гриппа». Гейтс предположил, что опасность коронавируса снизится к лету 2022 года

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что опасность коронавируса снизится к уровню сезонного гриппа уже к середине следующего года.

Об этом пишет Bloomberg.

«С природным иммунитетом, вакцинным иммунитетом и новыми лекарствами для орального применения, которые могут дать такой масштаб иммунитета, которого никогда не добивались антитела, уровни смертности и тяжелого течения болезни должны резко упасть и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе», — сказал Гейтс.

Такие выводы, по мнению Гейтса, позволяют сделать последние «очень хорошие» новости по вакцинам и лекарствам против коронавируса. Основатель Microsoft уверен, что все сложности, связанные с нехваткой вакцин, решатся к следующему году и останутся только ограничения, вызванные логистикой и спросом.