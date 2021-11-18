Ученые установили, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53%

Ученые из Австралии, Китая и Великобритании пришли к выводу, что ношение масок является наиболее эффективной мерой по борьбе с распространением COVID-19. Они также отметили в исследовании, что эффективно соблюдение дистанции и мытье рук.

Об этом говорится в результатах международного исследования, опубликованных в журнале The BMJ .

Так, проанализировав результаты более 30 отдельных исследований, ученые заявили, что ношение масок снижает заболеваемость на 53%, а соблюдение дистанции – на 25%.

Исследователи отмечают, что мытье рук также является эффективной мерой и уменьшает заболеваемость более чем на 50%, однако указывается, что количество исследований по этому вопросу было незначительным.