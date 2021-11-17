Чехия вслед за Австрией вводит локдаун для невакцинированных

Чехия с понедельника, 22 ноября, вводит локдаун для тех, кто не вакцинировался от коронавируса и не переболел им. Им будет запрещен доступ в публичные места и на мероприятия.

Об этом премьер-министр Андрей Бабиш заявил в среду, 17 ноября, цитирует The Guardian.

Правительство должно утвердить полный список ограничений на заседании 18 ноября. Причина локдауна — всплеск заболеваемости (за сутки 16 ноября выявили 22 479 новых больных). Ранее невакцинированные могли посещать общественные места и публичные мероприятия, если у них был отрицательный результат теста.

Первой страной ЕС, которая ввела локдаун для невакцинированных, стала Австрия. На работу или в любые другие общественные места, в том числе в магазины, невакцинированные там могут ходить только при наличии теста. В некоторых регионах введут комендантский час для невакцинированных.