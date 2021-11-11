Правительство Чехии во главе с премьер-министром Бабишем подало в отставку

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем уходит в отставку.
Об этом заявил премьер-министр страны во время пресс-конференции после внеочередного заседания правительства.
«Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту прошение об отставке, президент принял его», — сказал он.
Отметим, документ будет передан президенту Чехии Милошу Земану, который сейчас находится в больнице.
Уходить в отставку Бабиш решил после поражения движения «Акция недовольных граждан» (ANO) на парламентских выборах, поскольку новая консервативная коалиция во главе с Петром Фиалой располагает большинством.
Ожидается, что Бабиш будет временно исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства. После этого он пообещал возглавить активную оппозицию.
- В Чехии на парламентских выборах победила коалиция «Вместе» (SPOLU), которую сформировали три оппозиционные правоцентристские партии во главе с Петром Фиалой. Партия действующего премьер-министра Андрея Бабиша заняла второе место.
- 10 октября президента Чехии Милоша Земана из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали в Центральный военный госпиталь. Причиной госпитализации президента называют проблемы с печенью.