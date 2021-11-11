Правительство Чехии во главе с премьер-министром Бабишем подало в отставку

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем уходит в отставку.

Об этом заявил премьер-министр страны во время пресс-конференции после внеочередного заседания правительства.

«Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту прошение об отставке, президент принял его», — сказал он.

Отметим, документ будет передан президенту Чехии Милошу Земану, который сейчас находится в больнице.