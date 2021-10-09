Парламентские выборы в Чехии: партия Бабиша проиграла, премьером должен стать Фиала

В Чехии на парламентских выборах по подсчетам 99,97% голосов победу одерживает коалиция «Вместе» (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии во главе с Петром Фиалой. Партия действующего премьер-министра Андрея Бабиша заняла второе место.
Об этом сообщают Novinky и CT24zive.
Опросы и первые результаты прогнозировали, что первое место займет движение Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO).
По итогам движение набрало 27,13%, а SPOLU — 27,78%. Исходя из этого, новым премьером должен стать Фиала.
Сам Бабиш заявил, что не ожидал поражения на выборах.
Третье место по итогам выборов занял либеральный блок — «Партия пиратов» и STAN, с результатом в 15,60%, а четвертое место — правая «Свобода и прямая демократия» (9,56%).
Остальные партии не преодолевают 5% проходной барьер.
- Выборы проходили на фоне публикации расследования Pandora Papers об офшорах мировых политиков. Полиция Чехии заявила, что проверит Бабиша и других чехов на причастность к офшорным компаниям. Премьер в ответ заявил, что не нарушал закон.