Парламентские выборы в Чехии: партия Бабиша проиграла, премьером должен стать Фиала

В Чехии на парламентских выборах по подсчетам 99,97% голосов победу одерживает коалиция «Вместе» (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии во главе с Петром Фиалой. Партия действующего премьер-министра Андрея Бабиша заняла второе место.

Об этом сообщают Novinky и CT24zive.

Опросы и первые результаты прогнозировали, что первое место займет движение Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO).

По итогам движение набрало 27,13%, а SPOLU — 27,78%. Исходя из этого, новым премьером должен стать Фиала.

Сам Бабиш заявил, что не ожидал поражения на выборах.

Третье место по итогам выборов занял либеральный блок — «Партия пиратов» и STAN, с результатом в 15,60%, а четвертое место — правая «Свобода и прямая демократия» (9,56%).

Остальные партии не преодолевают 5% проходной барьер.