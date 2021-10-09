Парламентські вибори в Чехії: партія Бабіша програла, премʼєром має стати Фіала

У Чехії на парламентських виборах за підрахунками 99,97% голосів перемогу здобуває коаліція «Разом» (SPOLU), яку сформували три опозиційні правоцентристські партії на чолі з Петром Фіалою. Партія чинного премʼєр-міністра Андрія Бабіша посіла друге місце.

Про це повідомляють Novinky і CT24zive.

Опитування і перші результати прогнозували, що перше місце займе рух Бабіша «Акція невдоволених громадян» (ANO).

За підсумками рух набрав 27,13%, а SPOLU — 27,78%. Виходячи з цього, новим премʼєром повинен стати Фіала.

Сам Бабіш заявив, що не очікував поразки на виборах.

Третє місце за підсумками виборів зайняв ліберальний блок — «Партія піратів» і STAN, з результатом у 15,60%, а четверте місце — права «Свобода і пряма демократія» (9,56%).

Решта партій не долають 5% прохідний барʼєр.