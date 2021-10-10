В Чехии скорая забрала президента Земана в военный госпиталь. Он встречался с премьером Бабишем, чья партия проиграла на выборах

Президента Чехии Милоша Земана из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали в Центральный военный госпиталь.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

По данным СМИ, карета скорой помощи забрала Земана из Ланского замка вскоре после его встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, чья партия проиграла парламентские выборы.

Как отмечают источники издания, причиной госпитализации президента, вероятно, стала проблема с почками.

Отметим, именно Земан должен сформировать новое правительство по результатам выборов в парламент. По подсчетам 99,97% голосов победу одерживает коалиция «Вместе», в которую входят три оппозиционные правоцентристские партии во главе с Петром Фиалой.