У Чехії швидка забрала президента Земана до військового госпіталю. Він зустрічався з премʼєром Бабішем, чия партія програла на виборах

Президента Чехії Мілоша Земана через погіршення стану здоров’я госпіталізували в Центральний військовий госпіталь.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

За даними ЗМІ, карета швидкої допомоги забрала Земана з Ланського замку незабаром після його зустрічі з премʼєр-міністром Андрієм Бабішем, чия партія програла парламентські вибори.

Як зазначають джерела видання, причиною госпіталізації президента, ймовірно, стала проблема з нирками.

Зазначимо, саме Земан має сформувати новий уряд за результатами виборів до парламенту. За підрахунками 99,97% голосів перемогу здобуває коаліція «Разом», до якої входять три опозиційні правоцентристські партії на чолі з Петром Фіалою.