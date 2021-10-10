У Чехії швидка забрала президента Земана до військового госпіталю. Він зустрічався з премʼєром Бабішем, чия партія програла на виборах

Президента Чехії Мілоша Земана через погіршення стану здоров’я госпіталізували в Центральний військовий госпіталь.
Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.
За даними ЗМІ, карета швидкої допомоги забрала Земана з Ланського замку незабаром після його зустрічі з премʼєр-міністром Андрієм Бабішем, чия партія програла парламентські вибори.
Як зазначають джерела видання, причиною госпіталізації президента, ймовірно, стала проблема з нирками.
Зазначимо, саме Земан має сформувати новий уряд за результатами виборів до парламенту. За підрахунками 99,97% голосів перемогу здобуває коаліція «Разом», до якої входять три опозиційні правоцентристські партії на чолі з Петром Фіалою.
- Вибори відбувалися на тлі публікації розслідування Pandora Papers про офшори світових політиків. Поліція Чехії заявила, що перевірить Бабіша та інших чехів на причетність до офшорних компаній. Премʼєр у відповідь заявив, що не порушував закон.
- У середині вересня президента Чехії Мілоша Земана поклали до Центрального військового госпіталю в Празі. За даними чеських видань, 76-річний Земан зізнавався, що страждає на невропатію ніг. Через цю хворобу він нещодавно перемістився в інвалідний візок. Президент скаржиться на слабкий слух і знижений артеріальний тиск. Раніше він перебував під наглядом лікарів через діабет.
- У червні повідомлялося, що сенат Чехії планував розглянути пропозицію безпекового комітету про відсторонення Мілоша Земана від посади президента. Комітет вважає, що він не справляється з функціями глави держави.