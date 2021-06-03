Сенат Чехии рассмотрит отстранение Земана с поста президента. Среди причин называют и его реакцию на события по взрывам в Врбетице

Сенат Чехии на следующей неделе рассмотрит предложение комитета по безопасности об отстранении Милоша Земана с должности президента. Комитет считает, что он не справляется с функциями главы государства. Об этом сообщает Czech Radio. Глава комитета сенатор Павел Фишер заявил, что «кульминацией» стала реакция Земана на события по взрывам на складах в Врбетице, в организации которых Чехия обвинила ГРУ России.

«Я давно считаю действия Земана противоречащими Конституции. Кульминацией в этом смысле стало его поведение во время кризиса, связанного с делом о взрывах в Врбетице. 28 апреля все фракции Сената поручили комитету Сената по вопросам внешней политики, обороны и безопасности внимательно изучить, что сделал или упустил президент республики в связи с делом Врбетице. Сенат имеет исключительное право контролировать президента и поэтому обязан рассматривать действия президента», — заявил Фишер. Кроме того, по словам сенатора, Земан в своих заявлениях, не только в деле Врбетице, показал, что «он дезориентирован, неверно цитирует Конституцию и интерпретирует реальность таким образом, что путает причину со следствием».