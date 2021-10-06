В Минздраве объяснили, что вакцинированные и переболевшие коронавирусом тоже должны носить маски

В Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинированные от коронавируса должны носить медицинские маски. Также это касается и тех, кто уже переболел.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

«Использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и предотвратить передачу вируса. Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, чтобы обезопасить не только окружение, но и себя», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что маски защищают здоровых людей от инфицированных. В Украине до сих пор существует высокая вероятность заразиться коронавирусом, а вакцинация вместе с масками уменьшает этот риск.