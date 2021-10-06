У МОЗ пояснили, що вакциновані та ті, хто перехворів на коронавірус, теж повинні носити маски

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вакциновані від коронавірусу повинні носити медичні маски. Також це стосується і тих, хто вже перехворів.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
«Використання медичних масок залишається основним способом уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу. Медичні працівники, ті, хто має симптоми респіраторного захворювання або позитивний результат на COVID-19, особи з груп ризику тяжкого перебігу захворювання повинні носити медичну маску, щоб убезпечити не лише оточення, але й себе», — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що маски захищають здорових людей від інфікованих. В Україні досі існує висока вірогідність заразитися коронавірусом, а вакцинація разом із масками зменшує цей ризик.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.