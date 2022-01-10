Минздрав призвал украинцев не пользоваться пластиковыми масками: Не защищают от инфицирования

«Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты у таких предметов нет», — рассказали в министерстве.

Также в Минздраве отметили, что пластиковые прозрачные маски не упоминаются ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. В то же время отмечается, что необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.

«Люди, использующие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не предохраняют от заражения того, кто носит такие «маски», — добавили в Минздраве и призвали работников сферы обслуживания использовать эффективные средства индивидуальной защиты