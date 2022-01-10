У Білорусі винесли перший вирок за коментар у соцмережах про вбивство співробітника КДБ

У Білорусі суд ухвалив перший вирок за коментар у соцмережах про загиблого співробітника КДБ, якого застрелили під час рейду по квартирах громадян у Мінську.

Два роки колонії зі штрафом 3 200 рублів ($1 250) отримав 45-річний житель Могильова, повідомляє Генпрокуратура. Його визнали винним у публічній образі представників влади у звʼязку із виконанням ними службових обовʼязків (ст. 369 КК).

«Встановлено, що зі свого телефону 28—29 вересня 2021 року в деструктивному Telegram-чаті розмістив образливі коментарі на адресу загиблого співробітника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Дмитра Федосюка, його товаришів по службі та інших співробітників силового блоку», — сказано в повідомленні.

Вказано, що обвинувачений визнав провину. Крім терміну і штрафу, у чоловіка конфіскували телефон.