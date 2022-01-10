В Беларуси вынесли первый приговор за комментарий в соцсетях об убийстве сотрудника КГБ

В Беларуси суд вынес первый приговор за комментарий в соцсетях о погибшем сотруднике КГБ, которого застрелили во время рейда по квартирам граждан в Минске.
Два года колонии со штрафом 3 200 рублей ($1 250) получил 45-летний житель Могилева, сообщает Генпрокуратура. Его признали виновным в публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей (ст. 369 УК).
«Установлено, что со своего телефона 28—29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока», — сказано в сообщении.
Указано, что обвиняемый признал свою вину. Кроме срока и штрафа, у мужчины конфисковали телефон.
- 28 сентября 2021 года в Минске сотрудники КГБ провели неудачный рейд по квартирам граждан. Они выбили двери в квартиру IT-менеджера из EPAM Андрея Зельцера, но тот открыл огонь из ружья. В результате смертельное ранение получил сотрудник КГБ с позывным «Нирвана», а Зельцер был застрелен ответным огнем.
- Александр Лукашенко пообещал наказать «всех причастных» к смерти сотрудника КГБ.
- 29 сентября в стране начались задержания за якобы негативные комментарии в соцсетях. К 7 октября за комментарии задержали более 200 человек.