Нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов пояснив купівлю «4 каналу». Він обіцяє не втручатися у редполітику

Народний депутат від правлячої партії «Слуга народу» Олексій Ковальов пояснив купівлю «4 каналу» необхідністю транслювати «обʼєктивні новини» на противагу проолігархічним медіа. За його словами, переговори із власниками каналу були складними і тривали близько року.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

Відповідаючи на запитання, чому саме «4 канал», Ковальов відповів наступне: «4 канал» має свою специфіку — у нього мовлення іде на всю Україну. Я вів перемовини з іншими регіональними каналами, але співвідношення ціна-якість у «4 каналу» було оптимальним. У цього каналу є ліцензія Т-2, тобто він досить потужний. Якщо в нього зараз зробити правильні інвестиції, він дасть більше покриття і більше впізнаваності у глядачів».

У планах депутата, щоб «4 канал» цього року потрапив до першої трійки інформаційно-розважальних каналів. При цьому нардеп запевнив, що не використовуватиме канал для просування власного іміджу.

«Я не буду втручатися в редакційну політику. Щодо своєї кар’єри: я буду рівним учасником політичних ток-шоу, тому це нормальна історія», — сказав Ковальов, додавши, що він не може втручатися у діяльність каналу згідно із підписаною угодою.