Нардеп от «Слуги народа» Алексей Ковалев объяснил покупку «4 канала». Он обещает не вмешиваться в редполитику

Народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Алексей Ковалев объяснил покупку «4 канала» необходимостью транслировать «объективные новости» в противовес проолигархическим медиа. По его словам, переговоры с владельцами канала были сложными и длились около года.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

Отвечая на вопрос, почему именно «4 канал», Ковалев ответил следующее: «4 канал» имеет свою специфику — у него вещание идет на всю Украину. Я вел переговоры с другими региональными каналами, но соотношение цена-качество у «4 канала» было оптимальным. У этого канала есть лицензия Т-2, то есть он достаточно мощный. Если в него сейчас сделать правильные инвестиции, он даст большее покрытие и больше узнаваемости у зрителей».

В планах депутата, чтобы «4 канал» в этом году попал в топ-3 информационно-развлекательных каналов. При этом нардеп заверил, что не будет использовать канал для продвижения собственного имиджа.

«Я не буду вмешиваться в редакционную политику. Что касается моей карьеры: я буду равным участником политических ток-шоу, поэтому это нормальная история», — сказал Ковалев, добавив, что он не может вмешиваться в деятельность канала согласно подписанному соглашению.