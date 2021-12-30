Нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов задекларував «4 канал» як подарунок. Ймовірно, від батьків

Народний депутат від правлячої партії «Слуга народу» Олексій Ковальов задекларував покупку ТОВ «ТРК Інтеррадіо» («4 канал») як подарунок, ймовірно, від батьків.

Відповідні зміни 29 грудня він вніс до своєї декларації.

У ній зазначено, що 24 грудня він отримав у подарунок від Івана і Наталії Ковальових по 50% у статутному капіталі «ТРК Інтеррадіо». Вказана вартість подарунків — 4 363 510 грн. Таку ж суму (+1 грн) було внесено до статутного фонду при зміні власника, коли канал перейшов у володіння Ковальова.

Також нардеп вказав, що 24 грудня отримав від Івана Ковальова 39% у статутному капіталі ТОВ «Ар Ті Ай Продакшн», оцінених у 195 тисяч гривень. Ця компанія займається виробництвом фільмів і телепрограм.

У коментарі «Українській правді» депутат заявив, що активи купили на гроші сімʼї.

Сам депутат у 2020 році вказував у декларації, що має дохід лише від роботи у Верховній Раді (зарплата). Також він декларував два будинки матері в Херсонській області, її земельну ділянку і автомобіль BMW X6 2020 року випуску. На рахунку нардеп мав 540 тисяч гривень, а також 4 млн грн і $101 тисячу готівкою.