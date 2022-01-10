У Великій Британії знайшли скамʼянілості десятиметрового іхтіозавра, яким щонайменше 90 млн років

У британському графстві Рутленд знайшли останки іхтіозавра, яким щонайменше 90 мільйонів років.

Про це пише ВВС.

Іхтіозавра виявили під час робіт із благоустрою місцевого водосховища. Тварина, яка жила, за словами вчених, між 90 та 250 мільйонами років тому, виявилася завдовжки 10 метрів. Видання наголошує, що це найбільший обʼєкт такого типу, коли-небудь знайдений у Великій Британії.

Доктор Дін Ломакс, палеонтолог із Манчестерського університету, був запрошений для керівництва розкопками. Він назвав відкриття «воістину безпрецедентним» і — завдяки його розміру — «однією з найбільших знахідок у британській палеонтологічній історії».

Twitter / Dr Dean Lomax

Наприкінці літа 2021 року рівень води у водосховищі Рутленду знизився, тому група палеонтологів прибула для розкопок останків. Вчені викопали блок із головою іхтіозавра, вага якого становила понад одну тонну.

Компанія Anglia Water, яка керує водосховищем Рутленду, зараз шукає фінансування, щоб залишити іхтіозавра в цьому графстві для експозиції.