У Китаї знайшли ембріон динозавра, який ідеально зберігся. Його вік оцінюють у 66 мільйонів років

На Китаї знайшли ідеально збережений ембріон динозавра, вік якого оцінюють у 66 мільйонів років.

Про це пише ВВС.

Учені вважають, що в яйці ембріон овірапторозавра, який ось-ось мав вилупитися. Цей вид представляє собою птахоподібних динозаврів, які жили на території сучасної Азії та Північної Америки у крейдяному періоді — між 100 і 66 мільйонами років тому.

Довжина знайденого ембріона від голови до хвоста — 27 см. Частина ембріона покрита скамʼянілістю, і фахівцям ще доведеться його просканувати. Дослідники заявили, що це найкращий ембріон динозавра, який коли-небудь знаходили, і вони сподіваються, що цей екземпляр допоможе встановити спорідненість між динозаврами і птахами.

Саме яйце знайшли ще у 2000 році на півдні Гуанчжоу, але його майже відразу помістили на зберігання до Музею історії природи Інлян. Тільки коли в музеї розпочалися будівельні роботи та його співробітники почали сортувати старі скамʼянілості, дослідники звернули увагу на яйце.