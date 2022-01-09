В Афганістані майже через п’ять місяців знайшли дитину, яку загубили під час евакуації в аеропорту Кабулу

В Афганістані знайшли дитину, яка загубилася в хаосі, що панував під час евакуації людей із аеропорту в Кабулі після того, як владу в країні захопили таліби.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, двомісячний хлопчик Сохаїл Ахмаді зник безвісти 19 серпня, коли батько хлопчика, який працював охоронцем у посольстві США, перебуваючи в натовпі біля воріт аеропорту, передав дитину через стіну солдату у формі, якого він вважав американцем. Чоловік був переконаний, що незабаром подолає декілька метрів, які залишилися до входу в аеропорт, і забере немовля.

Проте сили «Талібану» відтіснили натовп, і родина Ахмаді разом із ще чотирма дітьми потрапила всередину пізніше, ніж розраховувала. Тоді дитину знайти не змогли, офіційні особи припустили, що хлопчика вже евакуювали з країни, тож вони зможуть возз’єднатися вже за межами Афганістану.