Евакуація з Афганістану: під час рейсу з Кабулу в літаку ВПС США народилася дитина

На борту військового літака ВПС США Boeing C-17, який евакуював групу людей з Афганістану, жінка народила дівчинку.

Про це повідомило Транспортне командування Повітряних сил США.

У жінки (громадянки Афганістану) перейми почалися під час польоту. Через низький тиск пілотам довелося знижувати висоту, що допомогло стабілізувати стан матері та врятувати її життя.

Літак приземлився на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині. Жінку і новонароджену дівчинку доставили у медичний заклад — їх стан задовільний.

Тим часом, міжнародний аеропорт Кабулу закрили на 48 годин, щоб евакуювати з нього тих людей, які вже там перебувають. Рішення прийнято через тисняву і наплив натовпів людей до воріт та стін аеропорту. За останні сім днів 12 людей були застрелені або загинули у натовпі.