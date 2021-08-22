Евакуація з Афганістану: під час рейсу з Кабулу в літаку ВПС США народилася дитина

На борту військового літака ВПС США Boeing C-17, який евакуював групу людей з Афганістану, жінка народила дівчинку.
Про це повідомило Транспортне командування Повітряних сил США.
У жінки (громадянки Афганістану) перейми почалися під час польоту. Через низький тиск пілотам довелося знижувати висоту, що допомогло стабілізувати стан матері та врятувати її життя.
Літак приземлився на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині. Жінку і новонароджену дівчинку доставили у медичний заклад — їх стан задовільний.
Тим часом, міжнародний аеропорт Кабулу закрили на 48 годин, щоб евакуювати з нього тих людей, які вже там перебувають. Рішення прийнято через тисняву і наплив натовпів людей до воріт та стін аеропорту. За останні сім днів 12 людей були застрелені або загинули у натовпі.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.
- 22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 особи, серед яких був 31 українець. Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців. На евакуацію очікують понад 150 українців і членів їх сімей.