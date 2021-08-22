«Гуманітарна ситуація абсолютно безпрецедентна». У столиці Афганістану тимчасово закривають аеропорт

Аеропорт Кабулу закриють на 48 годин, щоб евакуювати з нього тих людей, які уже там перебувають.

Про це повідомляє місцеве видання Кhaama.

У Держдепі заявили, що гуманітарна ситуація навколо аеропорту Кабулу досягла свого піку і абсолютно безпрецедентна, оскільки за останні сім днів 12 осіб були застрелені або загинули в натовпі.

США та інші країни рекомендували своїм громадянам не приходити зараз в аеропорт, оскільки тисячі людей заполонили вхід перед головними воротами, що ускладнює процес евакуації.

«Вʼїзд в аеропорт буде здійснюватися за допомогою конкретних водіїв таксі, які доставлятимуть пасажирів до виходів», — йдеться у повідомленні.

Американські військові зараз контролюють повітряний рух на аеродромі для забезпечення евакуації громадян США та країн-союзників.