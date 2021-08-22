Эвакуация из Афганистана: во время рейса из Кабула в самолете ВВС США родился ребенок

На борту военного самолета ВВС США Boeing C-17, который эвакуировал группу людей из Афганистана, женщина родила девочку.

Об этом сообщило Транспортное командование Воздушных сил США.

У женщины (гражданка Афганистана) схватки начались во время полета. Из-за давления пилотам пришлось снижать высоту, что помогло стабилизировать состояние матери и спасти ее жизнь.

Самолет приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Женщину и новорожденную девочку доставили в медицинское учреждение — их состояние удовлетворительное.

Тем временем, международный аэропорт Кабула закрыли на 48 часов, чтобы эвакуировать из него тех людей, которые уже там находятся. Решение принято из-за давки и наплыва толп людей к воротам и стенам аэропорта. За последние семь дней 12 человек были застрелены или погибли в толпе.