Евакуація з Афганістану: Дівчинку, яка народилась у військовому літаку США, назвали Річ — на його честь

Дівчинку, яка народилася 21 серпня в літаку повітряних сил США під час евакуації з Афганістану, назвали Reach (Річ) — саме такий позивний у військового літака C-17.

Про це повідомляє CNN.

«Ми спілкувалися з мамою і татом дитини. Вони назвали маленьку дівчинку Річ. І вони зробили це тому, що позивний літака C-17, який доставив їх з Катару в Рамштайн, був Річ. Як пілот ВПС я мрію, щоб дитина на імʼя Річ виросла, отримала громадянство США, а також щоб вона (пізніше) літала на винищувачах ВПС США», — сказав генерал Тод Вільтс, командир Європейського командування Штатів.