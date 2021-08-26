Эвакуация из Афганистана: Девочку, которая родилась в военном самолете США, назвали Рич — в его честь

Девочку, которая родилась 21 августа в самолете ВВС США во время эвакуации из Афганистана, назвали Reach (Рич) — именно такой позывной у военного самолета C-17.

Об этом сообщает CNN.

«Мы общались с мамой и папой ребенка. Они назвали девочку Рич. И они сделали это потому, что позывной самолета C-17, который доставил их из Катара в Рамштайн, был Рич. Как пилот ВВС я мечтаю, чтобы девочка по имени Рич выросла, получила гражданство США, а также чтобы она (позднее) летала на истребителях ВВС США», — сказал генерал Тод Вильтс, командир Европейского командования Штатов.