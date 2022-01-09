В Афганистане почти через пять месяцев нашли ребенка, которого потеряли во время эвакуации в аэропорту Кабула

В Афганистане нашли ребенка, потерявшегося в хаосе, царившем во время эвакуации людей из аэропорта в Кабуле после того, как власть в стране захватили талибы.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, двухмесячный мальчик Сохаил Ахмади пропал без вести 19 августа, когда отец мальчика, работавший охранником в посольстве США, находясь в толпе у ворот аэропорта, передал ребенка через стену солдату в форме, которого он счел американцем. Мужчина был убежден, что вскоре преодолеет несколько метров, которые остались до входа в аэропорт, и заберет младенца.

Однако силы «Талибана» оттеснили толпу, и семья Ахмади вместе с еще четырьмя детьми попала внутрь позже, чем рассчитывала. Тогда ребенка найти не смогли, официальные лица предположили, что мальчика могли эвакуировать из страны, поэтому они смогут воссоединиться уже за пределами Афганистана.