Генсек НАТО Столтенберг зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про Україну

Про це обидва лідери повідомили на своїх сторінках у Twitter 8 січня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої вони обговорили ситуацію навколо України.

«Ми обговорили нарощування військової сили Росії в Україні та навколо неї, а також наслідки для європейської безпеки. НАТО продовжує координувати свої дії з нашим стратегічним партнером ЄС, оскільки ми готуємося до переговорів НАТО з Росією», — написав Столтенберг.

Урсула фон дер Ляєн додала, що стратегічне партнерство ЄС та НАТО «необхідне для миру і стабільності в Європі».