Генсек НАТО Столтенберг встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Говорили об Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, в ходе которой они обсудили ситуацию вокруг Украины.
Об этом оба лидера сообщили на своих страницах в Twitter 8 января.
«Мы обсудили наращивание военной силы России в Украине и вокруг нее, а также последствия для европейской безопасности. НАТО продолжает координировать свои действия с нашим стратегическим партнером ЕС, поскольку мы готовимся к переговорам с Россией», — написал Столтенберг.
Урсула фон дер Ляен добавила, что стратегическое партнерство ЕС и НАТО «необходимо для мира и стабильности в Европе».
- Напомним, на 12 января запланированы переговоры НАТО с Россией по Украине и безопасности в Европе.
- Перед этим, 10 января, состоится заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. В нем примет участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Также 10 января состоится встреча РФ и США, на которой они обсудят гарантии безопасности.
- Россия требует гарантии от НАТО относительно нерасширения на восток Европы, а 21 декабря 2021 года министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.