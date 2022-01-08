«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експресу»

«Лижний експрес» сполученням Київ — Славське додатково курсуватиме 10 та 16 січня 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Потяг № 745/746 Київ — Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54.
У зворотному напрямку потяг вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.
На шляху прямування до гірськолижного курорту потяг зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.
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