«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експресу»

«Лижний експрес» сполученням Київ — Славське додатково курсуватиме 10 та 16 січня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Потяг № 745/746 Київ — Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54.

У зворотному напрямку потяг вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

На шляху прямування до гірськолижного курорту потяг зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.