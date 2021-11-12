«Укрзалізниця» запускає власні трансфери до «Буковелю» і збільшує кількість рейсів на курорт

Компанія «Укрзалізниця» запускає власні трансфери до гірськолижного курорту «Буковель» від станції Татарів. Ця станція є найближчою до курорту.

Про це пише пресслужба УЗ.

«АТ «Укрзалізниця» починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту», — йдеться у повідомленні.

Відповідного до нового графіку руху через цю станцію їхатимуть рейси:

№ 5/6 Маріуполь — Рахів;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 55/56 Київ — Рахів;

№ 95/96 Київ — Рахів;

№ 25/26 Одеса — Рахів;

№ 125/126 Миколаїв — Рахів;

№ 130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Окрім цього, з 12 грудня з залізничного вокзалу у Татарові «Укрзалізниця» організовуватиме автобусні трансфери до «Буковелю» з фіксованою ціною в 50 гривень.