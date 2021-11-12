«Укрзалізниця» запускає власні трансфери до «Буковелю» і збільшує кількість рейсів на курорт

Компанія «Укрзалізниця» запускає власні трансфери до гірськолижного курорту «Буковель» від станції Татарів. Ця станція є найближчою до курорту.
Про це пише пресслужба УЗ.
«АТ «Укрзалізниця» починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту», — йдеться у повідомленні.
Відповідного до нового графіку руху через цю станцію їхатимуть рейси:
- № 5/6 Маріуполь — Рахів;
- № 15/16 Харків — Рахів;
- № 55/56 Київ — Рахів;
- № 95/96 Київ — Рахів;
- № 25/26 Одеса — Рахів;
- № 125/126 Миколаїв — Рахів;
- № 130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).
Окрім цього, з 12 грудня з залізничного вокзалу у Татарові «Укрзалізниця» організовуватиме автобусні трансфери до «Буковелю» з фіксованою ціною в 50 гривень.
- В Україні з 21 жовтня діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому до 72 годин.