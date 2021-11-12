«Укрзалізниця» запускает собственные трансферы в «Буковель» и увеличивает количество рейсов на курорт

Компания «Укрзалізниця» запускает собственные трансферы на горнолыжный курорт «Буковель» от станции Татаров. Эта станция является самой близкой к курорту.
Об этом пишет пресс-служба УЗ.
«АО «Укрзалізниця» начинает реновацию станции Татаров и инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель. Также в новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает 7 пар поездов на горнолыжный курорт», — говорится в сообщении.
В соответствии с новым графиком движения через эту станцию будут следовать рейсы:
- № 5/6 Мариуполь — Рахов;
- № 15/16 Харьков — Рахов;
- № 55/56 Киев — Рахов;
- № 95/96 Киев — Рахов;
- № 25/26 Одесса — Рахов;
- № 125/126 Николаев — Рахов;
- № 130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава — Ворохта).
Кроме этого, с 12 декабря с железнодорожного вокзала в Татарове «Укрзалізниця» будет организовывать автобусные трансферы в «Буковель» с фиксированной ценой в 50 гривен.
- В Украине с 21 октября действуют усиленные правила карантина, касающиеся пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами автобусами, поездами и самолетами. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, подтверждающий их безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому до 72 часов.