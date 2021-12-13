З Маріуполя в Рахів. «Укрзалізниця» запустила найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні

Тринадцятого грудня у перший рейс вирушив новий потяг № 5/6 «Маріуполь — Рахів». Він сполучає сім областей та долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні — 1 806 кілометрів.
За даними «Укрзалізниці», потяг курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.
Вагони обладнані:
- сповивальними столиками;
- екологічно чистими туалетами;
- системами відеоспостереження в зонах спільного користування;
- системами сучасного кондиціювання повітря;
- розетками та USB-портами;
- сигналізацією в кожному пасажирському купе;
- пультами регулювання освітлення з 4 режимами;
- індикаторами зайнятості вбиральні;
- кнопками виклику провідника тощо.
У складі потяга є плацкартні вагони, купе та люкс.
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