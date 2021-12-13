З Маріуполя в Рахів. «Укрзалізниця» запустила найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні

Тринадцятого грудня у перший рейс вирушив новий потяг № 5/6 «Маріуполь — Рахів». Він сполучає сім областей та долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні — 1 806 кілометрів.

За даними «Укрзалізниці», потяг курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Вагони обладнані:

сповивальними столиками;

екологічно чистими туалетами;

системами відеоспостереження в зонах спільного користування;

системами сучасного кондиціювання повітря;

розетками та USB-портами;

сигналізацією в кожному пасажирському купе;

пультами регулювання освітлення з 4 режимами;

індикаторами зайнятості вбиральні;

кнопками виклику провідника тощо.

У складі потяга є плацкартні вагони, купе та люкс.