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З Маріуполя в Рахів. «Укрзалізниця» запустила найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
З Маріуполя в Рахів. «Укрзалізниця» запустила найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні

Укрзалізниця

Тринадцятого грудня у перший рейс вирушив новий потяг № 5/6 «Маріуполь — Рахів». Він сполучає сім областей та долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні — 1 806 кілометрів.

За даними «Укрзалізниці», потяг курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Вагони обладнані:

  • сповивальними столиками;
  • екологічно чистими туалетами;
  • системами відеоспостереження в зонах спільного користування;
  • системами сучасного кондиціювання повітря;
  • розетками та USB-портами;
  • сигналізацією в кожному пасажирському купе;
  • пультами регулювання освітлення з 4 режимами;
  • індикаторами зайнятості вбиральні;
  • кнопками виклику провідника тощо.

У складі потяга є плацкартні вагони, купе та люкс.