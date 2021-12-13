Из Мариуполя в Рахов. «Укрзалізниця» запустила самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине

Тринадцатого декабря в первый рейс отправился новый поезд № 5/6 «Мариуполь — Рахов». Он соединяет семь областей и преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1 806 километров.
По данным «Укрзалізниці», поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.
Вагоны оборудованы:
- пеленальными столиками;
- экологически чистыми туалетами;
- системами видеонаблюдения в зонах совместного использования;
- системами современного кондиционирования воздуха;
- розетками и USB-портами;
- сигнализацией в каждом пассажирском купе;
- пультами регулировки освещения с 4 режимами;
- индикаторами занятости туалета;
- кнопками вызова проводника и так далее.
В составе поезда есть плацкартные вагоны, купе и люкс.
- Ранее УЗ запустила 7 рейсов на лыжный курорт Буковель и «Лыжный экспресс» до горнолыжного курорта Славское.
- 9 декабря в компании заявили, что не планируют в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки.