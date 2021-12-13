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Из Мариуполя в Рахов. «Укрзалізниця» запустила самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине

Автор:
София Телишевская
Дата:
Из Мариуполя в Рахов. «Укрзалізниця» запустила самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине

Укрзализныця

Тринадцатого декабря в первый рейс отправился новый поезд № 5/6 «Мариуполь — Рахов». Он соединяет семь областей и преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1 806 километров.

По данным «Укрзалізниці», поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

Вагоны оборудованы:

  • пеленальными столиками;
  • экологически чистыми туалетами;
  • системами видеонаблюдения в зонах совместного использования;
  • системами современного кондиционирования воздуха;
  • розетками и USB-портами;
  • сигнализацией в каждом пассажирском купе;
  • пультами регулировки освещения с 4 режимами;
  • индикаторами занятости туалета;
  • кнопками вызова проводника и так далее.

В составе поезда есть плацкартные вагоны, купе и люкс.