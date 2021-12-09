«Укрзалізниця» не підвищуватиме тарифи для пасажирів у 2022 році, але змінює комісійний збір

Компанія «Укрзалізниця» не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення — проєкт фінансового плану цього не передбачає.

Як повідомляє пресслужба компанії, наступного року УЗ обіцяє сфокусуватися на оновленні пасажирського складу та покращенні сервісу для пасаж .

У 2022 році формуватимуть ціни на квитки з огляду на різні фактори, зокрема йдеться про популярність напрямку та час купівлі квитка на поїзд. Це дозволить заощаджувати тим людям, які планують поїздки заздалегідь.

Цього року УЗ змінює комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. З 10 грудня 2021 року цейфіксований збір становитиме 30 гривень замість 22 . Також комісійний збір у 20 гривень включать у вартість квитків на експрес «Київ — аеропорт «Бориспіль». Із завтрашнього дня квитки на експрес коштуватимуть 100 гривень.