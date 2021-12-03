«Укрзалізниця» вперше дозволила замовляти групові квитки онлайн. І зробила їх дешевшими

«Укрзалізниця» вперше надала можливість замовляти групові квитки онлайн. Це вже можна зробити на цьому порталі.

Про це компанія повідомила у пʼятницю, 3 грудня.

Раніше для того, щоб оформити групове перевезення, пасажирам потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку щоб заповнити вручну заяву та попередньо зарезервувати вагон, потім для того, щоб оплатити. Зараз до каси вокзалу необхідно буде завітати лише на фінальному етапі отримання квитків та сплати їх повну вартість (у перспективі це переведуть в онлайн).