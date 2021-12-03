«Укрзалізниця» впервые позволила заказывать групповые билеты онлайн. И сделала их дешевле

«Укрзалізниця» впервые открыла возможность заказывать групповые билеты онлайн. Это уже можно сделать на этом портале.

Об этом компания сообщила в пятницу, 3 декабря.

Раньше для того, чтобы оформить групповую перевозку, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала чтобы заполнить вручную заявление и предварительно зарезервировать вагон, затем для того, чтобы оплатить. Сейчас кассу вокзала необходимо будет посетить только на финальном этапе получения билетов и оплатить их полную стоимость (в перспективе это переведут в онлайн).