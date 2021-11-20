«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на рейсы по новому графику. Один из них стал самым длинным маршрутом страны

«Укрзалізниця» объявила о начале продаж билетов на все поезда по новому графику движения, который начнет действовать с 12 декабря. В общей сложности запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.