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«Укрзалізниця» возобновила международное сообщение с Польшей. Украинцы могут путешествовать поездами в пять стран Европы

Автор:
Екатерина Кадакова
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Компания «Укрзалізниця» возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами. После полуторагодового перерыва в первый рейс отправился скоростной поезд «Интерсити+» по маршруту Киев — Перемышль (Польша).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 11 октября пассажиры могут путешествовать в:

  • Словакию (на поездах Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна-над-Тисой);
  • Венгрию и Австрию (Киев — Будапешт — Вена);
  • Молдову (Одесса — Кишинев);
  • Польшу (Киев — Перемышль).

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу еще и на официальном сайте «Укрзалізниці».