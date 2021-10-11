«Укрзалізниця» возобновила международное сообщение с Польшей. Украинцы могут путешествовать поездами в пять стран Европы

Компания «Укрзалізниця» возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами. После полуторагодового перерыва в первый рейс отправился скоростной поезд «Интерсити+» по маршруту Киев — Перемышль (Польша).
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По состоянию на 11 октября пассажиры могут путешествовать в:
- Словакию (на поездах Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна-над-Тисой);
- Венгрию и Австрию (Киев — Будапешт — Вена);
- Молдову (Одесса — Кишинев);
- Польшу (Киев — Перемышль).
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу еще и на официальном сайте «Укрзалізниці».
- 7 октября «Укрзалізниця» представила свои планы на 2022 год. Там показали обновленный график маршрутов и новые ланчбоксы (детский, мясной и вегетарианский) и пообещали не повышать цены.
- В июне «Укрзалізниця» возобновила железнодорожное сообщение с Венгрией, Словакией и Австрией, которое временно прекращали из-за карантина.