«Укрзалізниця» представила новые график маршрутов и ланчбоксы. Стоимость билетов обещают не поднимать

Компания «Укрзалізниця» представила свои планы на 2022 год. Там показали обновленный график маршрутов и новые ланчбоксы и пообещали не поднимать цены.

Об этом пишет УЗ в своем Telegram-канале.

Там отметили, что в 2022 году планируют «ускорить» 49 пар поездов, чтобы они проводили меньше времени в пути. Самое быстрое ускорение получит рейс Киев-Солотвино — он будет ехать на 2-3 часа быстрее.

На следующий год «Укрзалізниця» планирует существенное обновление маршрутов, а также запустит самый длинный рейс — Мариуполь-Ворохта. В дороге туда-обратно он будет более 53 часа.

Новые рейсы на Запад:

Мариуполь-Ворохта

Одесса-Хуст

Киев-Рахов

Киев-Яремче

Киев-Чоп

Полтава-Черновцы

Киев-Ясиня

Новые рейсы на Восток:

Мариуполь-Львов

Киев-Мариуполь (через Полтаву)

Харьков-Днепр, Кривой Рог

Львов-Бахмут

Днепр-Харьков, Бахмут

Киев-Авдеевка

Одесса-Лисичанск

Новые рейсы на Юг:

2 рейса Киев-Херсон

Одесса-Рахов

Николаев-Рахов

Ковель-Николаев

Кременчуг-Полтава, Бердянск

Чернигов-Одесса

Львов-Бердянск

Также «Укрзалізниця» представила новые ланчбоксы: детский, мясной и вегетарианский. Обновленное меню заработает с 1 ноября.

На следующий год УЗ не планирует поднимать цены на билеты. Там планируют инициировать пересмотр тарифа и создать гибкую ценовую политику.

«Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифам. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозки больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы», — отметил директор филиала «Пассажирская компания» УЗ Александр Перцовский.