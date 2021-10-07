«Укрзалізниця» представила новые график маршрутов и ланчбоксы. Стоимость билетов обещают не поднимать

Компания «Укрзалізниця» представила свои планы на 2022 год. Там показали обновленный график маршрутов и новые ланчбоксы и пообещали не поднимать цены.
Об этом пишет УЗ в своем Telegram-канале.
Там отметили, что в 2022 году планируют «ускорить» 49 пар поездов, чтобы они проводили меньше времени в пути. Самое быстрое ускорение получит рейс Киев-Солотвино — он будет ехать на 2-3 часа быстрее.
На следующий год «Укрзалізниця» планирует существенное обновление маршрутов, а также запустит самый длинный рейс — Мариуполь-Ворохта. В дороге туда-обратно он будет более 53 часа.
Новые рейсы на Запад:
- Мариуполь-Ворохта
- Одесса-Хуст
- Киев-Рахов
- Киев-Яремче
- Киев-Чоп
- Полтава-Черновцы
- Киев-Ясиня
Новые рейсы на Восток:
- Мариуполь-Львов
- Киев-Мариуполь (через Полтаву)
- Харьков-Днепр, Кривой Рог
- Львов-Бахмут
- Днепр-Харьков, Бахмут
- Киев-Авдеевка
- Одесса-Лисичанск
Новые рейсы на Юг:
- 2 рейса Киев-Херсон
- Одесса-Рахов
- Николаев-Рахов
- Ковель-Николаев
- Кременчуг-Полтава, Бердянск
- Чернигов-Одесса
- Львов-Бердянск
Также «Укрзалізниця» представила новые ланчбоксы: детский, мясной и вегетарианский. Обновленное меню заработает с 1 ноября.
На следующий год УЗ не планирует поднимать цены на билеты. Там планируют инициировать пересмотр тарифа и создать гибкую ценовую политику.
«Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифам. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозки больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы», — отметил директор филиала «Пассажирская компания» УЗ Александр Перцовский.
- Компания «Укрзалізниця» объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов. Компания планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также приобретут 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 млрд грн.