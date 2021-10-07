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«Укрзалізниця» представила новые график маршрутов и ланчбоксы. Стоимость билетов обещают не поднимать

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Компания «Укрзалізниця» представила свои планы на 2022 год. Там показали обновленный график маршрутов и новые ланчбоксы и пообещали не поднимать цены.

Об этом пишет УЗ в своем Telegram-канале.

Там отметили, что в 2022 году планируют «ускорить» 49 пар поездов, чтобы они проводили меньше времени в пути. Самое быстрое ускорение получит рейс Киев-Солотвино — он будет ехать на 2-3 часа быстрее.

На следующий год «Укрзалізниця» планирует существенное обновление маршрутов, а также запустит самый длинный рейс — Мариуполь-Ворохта. В дороге туда-обратно он будет более 53 часа.

Новые рейсы на Запад:

  • Мариуполь-Ворохта
  • Одесса-Хуст
  • Киев-Рахов
  • Киев-Яремче
  • Киев-Чоп
  • Полтава-Черновцы
  • Киев-Ясиня

Новые рейсы на Восток:

  • Мариуполь-Львов
  • Киев-Мариуполь (через Полтаву)
  • Харьков-Днепр, Кривой Рог
  • Львов-Бахмут
  • Днепр-Харьков, Бахмут
  • Киев-Авдеевка
  • Одесса-Лисичанск

Новые рейсы на Юг:

  • 2 рейса Киев-Херсон
  • Одесса-Рахов
  • Николаев-Рахов
  • Ковель-Николаев
  • Кременчуг-Полтава, Бердянск
  • Чернигов-Одесса
  • Львов-Бердянск

Также «Укрзалізниця» представила новые ланчбоксы: детский, мясной и вегетарианский. Обновленное меню заработает с 1 ноября.

На следующий год УЗ не планирует поднимать цены на билеты. Там планируют инициировать пересмотр тарифа и создать гибкую ценовую политику.

«Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифам. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозки больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы», — отметил директор филиала «Пассажирская компания» УЗ Александр Перцовский.

  • Компания «Укрзалізниця» объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов. Компания планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также приобретут 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 млрд грн.