«Укрзалізниця» презентувала нові графік маршрутів та ланчбокси. Вартість квитків обіцяють не піднімати

Компанія «Укрзалізниця» презентувала свої плани на 2022 рік. Там показали оновлений графік маршрутів та нові ланчбокси і пообіцяли не піднімати ціни.

Про це пише УЗ у своєму Telegram-каналі.

Там зазначили, що в 2022 році планують «прискорити» 49 пар поїздів, щоб вони проводили менше часу у дорозі. Найшвидше прискорення отримає рейс «Київ — Солотвино» — він їхатиме на 2—3 години швидше.

На наступний рік «Укрзалізниця» планує суттєве оновлення маршрутів, а також запустить найдовший рейс — «Маріуполь — Ворохта». У дорозі туди-назад він буде понад 53 години.

Нові рейси на захід:

Маріуполь — Ворохта

Одеса — Хуст

Київ — Рахів

Київ — Яремче

Київ — Чоп

Полтава — Чернівці

Київ — Ясіня

Нові рейси на схід:

Маріуполь — Львів

Київ — Маріуполь (через Полтаву)

Харків — Дніпро, Кривий Ріг

Львів — Бахмут

Дніпро — Харків, Бахмут

Київ — Авдіївка

Одеса — Лисичанськ

Нові рейси на південь:

2 рейси Київ — Херсон

Одеса — Рахів

Миколаїв — Рахів

Ковель — Миколаїв

Кременчук — Полтава, Бердянськ

Чернігів — Одеса

Львів — Бердянськ

Також «Укрзалізниця» презентувала нові ланчбокси: дитячий, м’ясний та вегетаріанський. Оновлене меню запрацює з 1 листопада.

На наступний рік УЗ не планує піднімати ціни на квитки. Там планують ініціювати перегляд тарифу та створення гнучкої цінової політики.

«Ми і в цьому році індексували дуже плавно. Не одномоментно, а в привʼязці до індексу споживчих цін і розтягнувши на весь рік. Окремі послуги плануємо навіть, навпаки, стимулювати промо-тарифами. Наприклад, з туристичними операторами ми говоримо про те, щоб підтримати перевезення великих груп залізницею, встановивши знижки на масове резервування в залежності від розміру групи», — зазначив директор філії «Пасажирська компанія» УЗ Олександр Перцовський.