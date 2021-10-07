«Укрзалізниця» презентувала нові графік маршрутів та ланчбокси. Вартість квитків обіцяють не піднімати

Компанія «Укрзалізниця» презентувала свої плани на 2022 рік. Там показали оновлений графік маршрутів та нові ланчбокси і пообіцяли не піднімати ціни.
Про це пише УЗ у своєму Telegram-каналі.
Там зазначили, що в 2022 році планують «прискорити» 49 пар поїздів, щоб вони проводили менше часу у дорозі. Найшвидше прискорення отримає рейс «Київ — Солотвино» — він їхатиме на 2—3 години швидше.
На наступний рік «Укрзалізниця» планує суттєве оновлення маршрутів, а також запустить найдовший рейс — «Маріуполь — Ворохта». У дорозі туди-назад він буде понад 53 години.
Нові рейси на захід:
- Маріуполь — Ворохта
- Одеса — Хуст
- Київ — Рахів
- Київ — Яремче
- Київ — Чоп
- Полтава — Чернівці
- Київ — Ясіня
Нові рейси на схід:
- Маріуполь — Львів
- Київ — Маріуполь (через Полтаву)
- Харків — Дніпро, Кривий Ріг
- Львів — Бахмут
- Дніпро — Харків, Бахмут
- Київ — Авдіївка
- Одеса — Лисичанськ
Нові рейси на південь:
- 2 рейси Київ — Херсон
- Одеса — Рахів
- Миколаїв — Рахів
- Ковель — Миколаїв
- Кременчук — Полтава, Бердянськ
- Чернігів — Одеса
- Львів — Бердянськ
Також «Укрзалізниця» презентувала нові ланчбокси: дитячий, м’ясний та вегетаріанський. Оновлене меню запрацює з 1 листопада.
На наступний рік УЗ не планує піднімати ціни на квитки. Там планують ініціювати перегляд тарифу та створення гнучкої цінової політики.
«Ми і в цьому році індексували дуже плавно. Не одномоментно, а в привʼязці до індексу споживчих цін і розтягнувши на весь рік. Окремі послуги плануємо навіть, навпаки, стимулювати промо-тарифами. Наприклад, з туристичними операторами ми говоримо про те, щоб підтримати перевезення великих груп залізницею, встановивши знижки на масове резервування в залежності від розміру групи», — зазначив директор філії «Пасажирська компанія» УЗ Олександр Перцовський.
- Компанія «Укрзалізниця» оголосила тендер на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів. Компанія планує придбати 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень. Також придбають 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі — понад 31,4 млрд грн.