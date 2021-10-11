«Укрзалізниця» поновила міжнародне сполучення з Польщею. Українці можуть подорожувати потягами до п’яти країн Європи

Компанія «Укрзалізниця» поновила міжнародне сполучення з п’ятьма європейськими країнами. Після півторарічної перерви у перший рейс вирушив швидкісний поїзд «Інтерсіті+» за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Станом на 11 жовтня пасажири можуть подорожувати до:
- Словаччини (поїздами Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиєрна-над-Тисою;
- Угорщини та Австрії (Київ — Будапешт — Відень);
- Молдови (Одеса — Кишинів);
- Польщі (Київ — Перемишль).
Квитки на міжнародні рейси можна придбати у залізничних касах, а квитки до Польщі ще й на офіційному сайті «Укрзалізниці».
- 7 жовтня «Укрзалізниця» презентувала свої плани на 2022 рік. Там показали оновлений графік маршрутів та нові ланчбокси (дитячий, м’ясний та вегетаріанський) і пообіцяли не підвищувати ціни.
- У червні «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з Угорщиною, Словаччиною та Австрією, яке тимчасово припиняли через карантин.