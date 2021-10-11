«Укрзалізниця» поновила міжнародне сполучення з Польщею. Українці можуть подорожувати потягами до п’яти країн Європи

Компанія «Укрзалізниця» поновила міжнародне сполучення з п’ятьма європейськими країнами. Після півторарічної перерви у перший рейс вирушив швидкісний поїзд «Інтерсіті+» за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Станом на 11 жовтня пасажири можуть подорожувати до:

Словаччини (поїздами Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиєрна-над-Тисою;

(поїздами Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиєрна-над-Тисою; Угорщини та Австрії (Київ — Будапешт — Відень);

та (Київ — Будапешт — Відень); Молдови (Одеса — Кишинів);

(Одеса — Кишинів); Польщі (Київ — Перемишль).

Квитки на міжнародні рейси можна придбати у залізничних касах, а квитки до Польщі ще й на офіційному сайті «Укрзалізниці».