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«Укрзалізниця» поновила міжнародне сполучення з Польщею. Українці можуть подорожувати потягами до п’яти країн Європи

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Компанія «Укрзалізниця» поновила міжнародне сполучення з п’ятьма європейськими країнами. Після півторарічної перерви у перший рейс вирушив швидкісний поїзд «Інтерсіті+» за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Станом на 11 жовтня пасажири можуть подорожувати до:

  • Словаччини (поїздами Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиєрна-над-Тисою;
  • Угорщини та Австрії (Київ — Будапешт — Відень);
  • Молдови (Одеса — Кишинів);
  • Польщі (Київ — Перемишль).

Квитки на міжнародні рейси можна придбати у залізничних касах, а квитки до Польщі ще й на офіційному сайті «Укрзалізниці».