«Укрзалізниця» возобновляет рейсы из Киева в Варшаву. Их остановили еще в марте 2020 года

С ноября возобновляется курсирование поезда № 67/68 Киев — Варшава.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Железнодорожное сообщение между столицами Украины и Польши прекратилось в марте 2020 года из-за карантинных ограничений. С 4 ноября оно будет восстановлено.

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

В УЗ напомнили, что с 21 октября в стране действуют усиленные правила карантина, которые касаются пассажирских перевозок. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, который подтверждает их ковид-безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не более 72 часов.